وظائف أقل تأثراً بالذكاء الاصطناعي في المستقبل

أظهرت دراسة حديثة أجرتها مايكروسوفت أن بعض الوظائف لا تزال أقل عرضة للتأثر بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وعلى رأسها المهن المرتبطة بالرعاية الصحية والمهارات اليدوية.

هذه الوظائف تتطلب تفاعلاً إنسانياً مباشراً أو مهارات حركية دقيقة يصعب على التقنية محاكاتها، حسب تقرير في موقع «فورتشن».

وفي المقابل، تُعد وظائف الاتصالات من بين الفئات الأكثر تعرضاً للخطر، لا سيما تلك التي تعتمد بشكل كبير على مهام يمكن تنفيذها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

ورغم التقديرات المتشائمة بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل العمل، فإن التقرير يُبرز وجود مساحات آمنة نسبياً داخل سوق العمل، على الأقل في الأجل القريب.

واعتمدت مايكروسوفت في تقييمها على تحليل قاعدة بيانات ضخمة تضم أكثر من 200 ألف محادثة مجهولة المصدر، جُمعت مع الحفاظ على خصوصية المستخدمين.

وركّز التحليل على تحديد مدى قابلية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي على محتوى هذه المحادثات.

وتشير النتائج إلى أن الوظائف التي تتضمن تقديم المعلومات والدعم، أو تعتمد على الكتابة، والتعليم، والإرشاد، هي الأكثر عرضة للتأثر.

لكن مايكروسوفت حرصت على التنبيه إلى أن هذا لا يعني بالضرورة أن هذه الوظائف ستختفي في المستقبل القريب، إذ لا يمكن التنبؤ بشكل دقيق بالآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تبني التكنولوجيا الجديدة.

يُذكر أن هذه ليست الدراسة الأولى التي تتناول تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، لكنها تميّزت بتركيزها على تصنيف المهن حسب درجة تعرضها للتأثر، ما يسلط الضوء على الوظائف التي قد تبقى آمنة نسبياً في المدى القريب.

20 وظيفة لا يهددها الذكاء الاصطناعي

وفي ما يلي قائمة مرتبة تضم 20 مهنة تُعد الأقل تأثراً بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفقاً لتقرير مايكروسوفت:

-سائقو الجرافات والمعدات الثقيلة

-مشغلو الجسور والقنوات المائية

-مشغلو محطات تنقية المياه ومعالجة الصرف الصحي

-عمال تشكيل القوالب وصناعة الورق الخام

-عمال تركيب وصيانة سكك الحديد

-عمال دق الركائز (الخوازيق) في مواقع البناء

-عمال صنفرة الأرضيات

-الممرضون والممرضات

-مشغلو القوارب والسفن الصغيرة

-عمال قطع الأشجار وتجهيز الأخشاب

-مشغلو معدات تمهيد الطرق ورصفها

-عاملات المنازل والتنظيف الفندقي

-عمال نقل النفط والغاز

-عمال تركيب وصيانة الأسقف

-مشغلو مضخات وضواغط الغاز

-مساعدو عمال الأسقف

-عمال تصنيع الهياكل المعدنية والإطارات

-المساعدون الجراحيون

-أخصائيو التدليك العلاجي

-فنيو العيون والبصريات

المصدر: سي ان ان