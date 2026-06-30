روسيا | وزير الدفاع الروسي: نعمل على استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم القرارات في أنظمة الدفاع الجوي

أعلن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف أن بلاده تعمل بنشاط على تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي لدعم اتخاذ القرارات في مجال الدفاع الجوي، وذلك ضمن سبعة مشاريع يُفترض الانتهاء منها بنهاية العام الحالي.

وصرح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف خلال لقائه مع مراسلي الحرب أن “مجالاً منفصلاً لاستخدام الذكاء الاصطناعي هو دعم القرارات. نحن نعمل بنشاط على هذا الآن أيضاً، في إشارة إلى الدفاع الجوي. هذا أحد سبعة مشاريع يجب تنفيذها بحلول نهاية العام. وبالتعاون مع عدد من الشركات المدنية، واحدة منها على الأقل، نطور كل هذا بنشاط، وينبغي أن تُسلم النتيجة بحلول نوفمبر”.

وأضاف بيلوسوف: “الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى التدريب. ولتحقيق ذلك، نقوم الآن بنشر نظام DC بشكل واسع وبناء قاعدة بيانات (data mart). لقد أنشأناها بالفعل، وهي حالياً في طور التعبئة من نظام DC، حيث تُجمّع كل البيانات”. (ملاحظة: DC هو برنامج لتتبع استخدام الطائرات بدون طيار/FPV طورته وزارة الدفاع الروسية).

وتابع الوزير: “يُستخدم الذكاء الاصطناعي حالياً في الطائرات المسيرة بطريقتين رئيسيتين: الأولى تتعلق بالتعرف على الأنماط والاستحواذ التلقائي على الأهداف، والثانية هي الملاحة”. تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه روسيا وأوكرانيا تصعيداً في الهجمات الجوية خلال الأشهر الأخيرة، مع عدم إحراز أي تقدم في المفاوضات لوقف الحرب المستمرة منذ أربع سنوات.

المصدر: وكالة يونيوز