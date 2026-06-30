بوليفيا تلغي ربط سعر صرف الدولار بعد 15 عاماً لإنعاش الاقتصاد في خضم أزمة حادة

قررت حكومة الرئيس البوليفي رودريغو باث إنهاء سياسة تثبيت سعر الصرف التي استمرت 15 عاماً، وسط نقص حاد في الدولار أدى إلى ظهور سعر موازٍ يصل إلى ثلاثة أضعاف السعر الرسمي.

وافتتح البنك المركزي بوليفيا التداول يوم الاثنين بسعر صرف رسمي جديد بلغ 9.73 بوليفيانو للدولار، وهو قريب من السعر الموازي ويمثل انخفاضاً بنحو 40% مقارنة بالسعر السابق البالغ 6.96 بوليفيانو.

وقال الرئيس باث في تصريح سابق: “نحن نضبط الاقتصاد حتى يتسنى استقدام الدولارات من الخارج”.

وجاء الإعلان بعد أيام من إعلان حالة الطوارئ في 20 حزيران / يونيو، إثر أسابيع من الإضرابات وإغلاق الطرق من قبل المعارضة، مما أدى إلى شح في الغذاء والوقود في عدة مدن.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة على المدى القصير، لكنها قد تمهد الطريق نحو “اقتصاد أكثر تنافسية وجذباً للاستثمارات الخارجية”، وفقا لفرناندو روميرو، رئيس كلية الاقتصاديين في تاريجا.

يذكر أن بوليفيا عانت من انهيار احتياطيات الدولار بسبب تراجع إنتاج الغاز على مدى العقد الماضي، بعد أن كانت تشهد طفرة اقتصادية بفضل صادرات الغاز والمعادن في عهد الرئيس الأسبق إيفو موراليس.

المصدر: وكالة يونيوز