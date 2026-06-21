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   6 محرم 1448   
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    دولي

    بوليفيا | الرئيس البوليفي يعلن حالة الطوارئ ويتهم محتجين بمحاولة تنفيذ “انقلاب”

      أعلن الرئيس البوليفي رودريغو باز فرض حالة طوارئ على مستوى البلاد، متهماً مجموعات وصفها بـ”الإرهابية المرتبطة بتجارة المخدرات” بالوقوف وراء ما اعتبره محاولة انقلاب، عقب أسابيع من إغلاق الطرق والاضطرابات التي شهدتها البلاد.

      وقال باز إن بوليفيا تواجه “استراتيجية منظمة لزعزعة استقرار الديمقراطية والحكومة الشرعية”، مضيفاً أن ما يجري “محاولة انقلاب مدعومة بإرهاب المخدرات ضد حكومة منتخبة ديمقراطياً”.

      وأكد الرئيس البوليفي أن حالة الطوارئ لا تهدف إلى تقييد الحريات، بل إلى “استعادة حرية المواطنين” وإعادة فرض النظام في أنحاء البلاد.

      وفي الوقت نفسه، دعا المحتجين الذين يواصلون إغلاق الطرق إلى التراجع عن تحركاتهم، مشيراً إلى أن أبواب الحوار ستبقى مفتوحة أمام أصحاب المطالب المشروعة.

      وحذر من أن كل من يواصل قطع الطرق أو تخريب الممتلكات أو ترهيب المواطنين أو تحدي النظام الدستوري سيواجه الإجراءات القانونية.

      وتشهد بوليفيا منذ أسابيع احتجاجات وإغلاقات للطرق تسببت في تعطيل حركة النقل والإمدادات، وسط تصاعد التوتر السياسي والأمني في البلاد.

      المصدر: وكالة يونيوز

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