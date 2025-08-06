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الصحة العالمية: 14,800 مريض في غزّة بحاجة ماسة إلى رعاية طبية

قال المدير العام لـ”منظمة الصحة العالمية” تيدروس أدهانوم غيبريسوس يوم الأربعاء إن “أكثر من 14,800 مريض في قطاع غزّة بحاجة ماسة إلى رعاية طبية متخصصة”، داعيًا إلى “تسريع عمليات الإجلاء الطبي”.

وأفاد غيبريسوس بأن “منظمة الصحة العالمية دعمت الإجلاء الطبي لـ15 طفلًا في حالة حرجة، برفقة 42 من أقاربهم، من غزّة إلى الأردن صباح الأربعاء”، وأضاف: “ما زال أكثر من 14,800 مريض في غزّة بحاجة ماسة إلى رعاية طبية متخصصة”، وتابع: “نحثّ المزيد من الدول على اتخاذ إجراءات لاستقبال المرضى، وتسريع عمليات الإجلاء الطبي بكل السبل الممكنة”.

ويرتكب العدو الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في قطاع غزّة ويُجوّع الفلسطينيين، وقد شدّد إجراءاته في 2 مارس/آذار الماضي بإغلاق المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبّب بتفشّي المجاعة ووصولها إلى مستويات كارثية.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام