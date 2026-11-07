العدو الاسرائيلي يجدد خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف وإطلاق النار، وسط غرق خيام النازحين مع تساقط الأمطار.

وأفاد مصدر فلسطيني محلي بأن آليات الاحتلال أطلقت نيرانًا كثيفة جنوبي مدينة خان يونس، فيما أطلقت الآليات النار أيضًا صوب خيام النازحين في منطقة المواصي غربي مدينة رفح.

يأتي ذلك في وقت غمرت مياه الأمطار عشرات خيام النازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، اليوم السبت، جراء تأثر القطاع بمنخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة وكتلة هوائية باردة، ما أعاد تسليط الضوء على الكارثة الإنسانية التي يعيشها مئات آلاف النازحين، في ظل تهالك خيامهم وافتقارها إلى الحد الأدنى من مقومات الحماية من الأمطار والبرد، بعد أكثر من ثلاثة أعوام على بدء حرب الإبادة الإسرائيلية.

ووفق وزارة الصحة فإن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بلغت 1,602 شهيد، إضافة إلى 5,799 مصابًا، فيما بلغ عدد جثامين الشهداء التي جرى انتشالها 847 جثمانًا.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 74,618 شهيدًا و175,925 مصابًا.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام