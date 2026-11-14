الاحتلال الاسرائيلي يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال إطلاق النار والقصف المدفعي على مناطق متفرقة من القطاع، بالتزامن مع تحليق الطائرات المسيّرة في الأجواء.

وأفادت مصادر فلسطينية محلية بأن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها بكثافة وبشكل متكرر باتجاه وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما استهدفت المناطق الشمالية الشرقية والشرقية من المدينة بإطلاق نار كثيف.

وأضافت المصادر أن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس، بالتزامن مع تحليق منخفض للطيران المسيّر في أجواء المدينة.

وفي السياق ذاته، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها باتجاه المناطق الشرقية من مدينة غزة، وسط استمرار الاعتداءات العسكرية في مناطق متفرقة من القطاع.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 إلى 1,622 شهيداً و5,878 مصاباً.

وبذلك ترتفع الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 74,653 شهيداً و176,007 مصابين.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام