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    أ.ب عن مسؤول أمريكي: ترمب يعتزم مناقشة حرب إيران مع الزعيم الصيني وبوتين لكنه سيتجنب الخوض في ملف أوكرانيا

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