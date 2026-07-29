نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من 24 ألفا و600 فلسطيني بالضفة منذ بدء حرب الإبادة

كشف “نادي الأسير الفلسطيني” الأربعاء أن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 24 ألفًا و600 فلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة”، مؤكدًا أن “سياسة الاعتقال شهدت تصعيدًا غير مسبوق خلال هذه الفترة”.

وأوضح النادي في بيان له أن “الاحتلال حوّل الاعتقال إلى إحدى أبرز أدوات الانتقام الجماعي والعقاب بحق الفلسطينيين، مستهدفًا مختلف الفئات والشرائح، ضمن حملة واسعة تهدف إلى تقويض المجتمع الفلسطيني وضرب مقومات صموده”، ولفت الى أن “حصيلة الاعتقالات المعلنة تقتصر على الضفة الغربية، ولا تشمل المعتقلين من قطاع غزة، الذين تُقدّر أعدادهم بالآلاف، في ظل استمرار صعوبات التوثيق والرصد نتيجة الإخفاء القسري والانتهاكات المتواصلة وظروف الاحتجاز القاسية التي يتعرضون لها”.

وأشار النادي إلى أن “حملات الاعتقال طالت مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، إذ تجاوز عدد النساء المعتقلات منذ بدء الحرب 785 امرأة، فيما تخطى عدد حالات اعتقال الأطفال في الضفة الغربية 1900 طفل، في استمرار لسياسة استهداف ممنهجة للفئات الأكثر هشاشة، بما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حماية المدنيين”، وأكد أن “هذه الأرقام تعكس تحولًا جوهريًا في سياسة الاعتقال، التي لم تعد تقتصر على كونها إجراءً أمنيًا، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة قمع شاملة تقوم على الترويع والإخضاع والانتقام الجماعي، وتترافق مع انتهاكات واسعة داخل السجون ومراكز التحقيق والمعسكرات، وثقتها المؤسسات المختصة عبر مئات الشهادات والإفادات”.

وقال النادي إن “سلطات الاحتلال تحتجز حاليًا نحو 9400 أسير فلسطيني في أكثر من 23 سجنًا ومركز تحقيق وتوقيف، بينهم 95 أسيرة ونحو 380 طفلًا قاصرا”، ولفت إلى أن “أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال تشهد تدهورًا غير مسبوق، في ظل تصاعد سياسات التعذيب الممنهج والتجويع والإهمال الطبي المتعمد، الأمر الذي أدى إلى استشهاد قرابة 100 أسير داخل السجون منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام