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    تقارير مصورة

    اللغة اليوم حتى الساعة هي لغة الميدان… إيران توسع عملياتها في مواجهة العدوان

    قراءة في المشهد من طهران يطلعنا عليه مراسلنا محمد حسن قاسم.

    المصدر: موقع المنار

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