الجيش الإيراني: دمّرنا كافة البنى التحتية التابعة للولايات المتحدة تقريباً في أربيل بالعراق

أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد محمد أكرمي نيا، أنه تم تدمير كافة البنى التحتية التابعة للولايات المتحدة تقريباً في مدينة أربيل بالعراق.

وأكد العميد نيا أن القوى المعادية للثورة الموجودة في أربيل لم تعد لديها القدرة على تنفيذ عمليات ضد إيران.

وكان المتحدث باسم حرس الثورة الإيراني حسين محبي قد أعلن في وقتٍ سابق اليوم، أن القوات المسلحة الإيرانية دمرت خلال 15 يوماً من القتال 11 مقاتلة ومروحية أميركية على الأرض أثناء وجودها داخل القواعد الأميركية.

وأضاف أنه تم تدمير 17 طائرة مسيرة للاستطلاع والعمليات، مشيراً إلى أن من بينها 8 طائرات مسيرة جديدة غير مستخدمة سابقاً.

وفي تفصيل خسائر العتاد، أكد حرس الثورة تدمير مقاتلة أميركية من طراز “F-15″، وطائرة من طراز “P-8″، إضافة إلى طائرة نقل عسكرية من طراز “C-17″، و8 طائرات مخصصة للتزود بالوقود جواً.

يأتي هذا في سياق عودة العدوان الأميركي على إيران، مع تركز الاعتداءات على المناطق الجنوبية، وهو ما استدعى ردوداً إيرانية بعمليات استهدفت العديد من القواعد الأميركية في الخليج، وسوريا والأردن.

المصدر: وكالات ايرانية