المندوب الروسي الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف: السياسة الأوروبية في مجال الأسلحة النووية لا تعزز أمنها بل تزيد من خطر اندلاع مواجهة مباشرة بين القوى النووية