حزب الله نعى المناضل الأممي كوزو أوكاموتو: نموذج الثوري المؤمن بالقيم الإنسانية والحرية والعدالة

نعى حزب الله في بيان له الجمعة المناضل الأممي كوزو أوكاموتو (أحمد الياباني)، أحد أبطال العملية البطولية في مطار اللد، الذي توفي يوم أمس الخميس في الضاحية الجنوبية لبيروت، ذلك الثائر الذي تجاوز حدود الهوية والانتماء والجغرافيا في درب نضاله من أجل القضية الإنسانية الأولى، القضية الفلسطينية، والجريح والأسير الذي قدم التضحيات الجسام في نصرة الشعب الفلسطيني.

واضاف البيان “لقد جسّد الراحل كوزو أوكاموتو نموذج الإنسان الثوري المؤمن بالقيم الإنسانية وقيم الحرية والعدالة في مواجهة الاستبداد والظلم والعنصرية، وأكد بنضاله أن القضية الفلسطينية ستبقى البوصلة وقضية الأحرار في العالم، وأنه لا عذر لأي إنسان، مهما اختلف انتماؤه وبَعُدت حدوده، في التخلف عن الوقوف إلى جانب المظلومين في مواجهة الاحتلال والظلم، ونصرة القضايا المحقة والعادلة”.

وتابع البيان “إذ نتقدم بأحر التعازي إلى عائلته ورفاقه ومحبيه، وإلى الإخوة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يبقى إرثه النضالي نموذجًا يستلهم منه أحرار العالم معاني الحرية والعدالة ومقاومة قوى الاستكبار”.

المصدر: موقع المنار