الخميس   
   23 07 2026   
   8 صفر 1448   
   بيروت 06:26
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    اقتصاد

    هولندا تحظر استيراد منتجات مستوطنات الاحتلال

      أعلنت هولندا حظر استيراد المنتجات القادمة من مستوطنات الاحتلال المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، اعتبارًا من 22 أيلول/سبتمبر المقبل.

      وأكدت وزارة الخارجية الهولندية، في بيان، أن الإجراءات المقترحة تعزز التزام هولندا بواجبها القانوني الدولي المتمثل في عدم الإسهام في استمرار الوضع غير القانوني.

      وأوضحت أن الحظر سيشمل استيراد وشراء وبيع المنتجات التي يكون مصدرها المستوطنات “الإسرائيلية” غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية.

      وانضمت هولندا بهذا القرار إلى عدد من دول الاتحاد الأوروبي، بينها إيرلندا وبلجيكا وإسبانيا، التي فرضت قيودًا على التجارة مع المستوطنات.

      وتصاعدت الدعوات داخل الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، لفرض قيود موحدة على التجارة مع المستوطنات، على خلفية الحرب العدوانية على قطاع غزة وهجمات المستوطنين في الضفة الغربية.

      وأفاد تقرير صادر عن منظمة غلوبال إيكو في حزيران/يونيو، المعنية بمتابعة القضايا القانونية للفلسطينيين ضد الاحتلال، بأن هولندا استحوذت على نحو ثلث الصادرات الزراعية القادمة من المستوطنات “الإسرائيلية”، ونحو نصف إجمالي تلك الصادرات المتجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي.

      المصدر: الشرق الاوسط

      مواضيع ذات صلة

      “ترامب يشعر بالخيانة”.. هل تحولت حرب إيران إلى أزمة ثقة بين البيت الأبيض ونتنياهو؟

      “ترامب يشعر بالخيانة”.. هل تحولت حرب إيران إلى أزمة ثقة بين البيت الأبيض ونتنياهو؟

      إسبانيا | بين السياسة وكرة القدم.. إسبانيا ترفع كأس العالم: فلسطين تنتصر بالرمزية ونتنياهو يخسر رهانه

      إسبانيا | بين السياسة وكرة القدم.. إسبانيا ترفع كأس العالم: فلسطين تنتصر بالرمزية ونتنياهو يخسر رهانه

      عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل خليل حمدان: استمرار المفاوضات المباشرة مع الاحتلال غير مبرر

      عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل خليل حمدان: استمرار المفاوضات المباشرة مع الاحتلال غير مبرر