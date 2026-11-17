استمرار الحكومة الائتلافية في هولندا بعد محادثات على مدى أيام

قال مكتب رئيس الوزراء ​الهولندي روب يتين ‌ إن قادة الائتلاف الحاكم قرروا الاستمرار في حكومة ​الأقلية، بعد أربعة ​أيام من محادثات الأزمة. وأضاف المكتب ⁠أن المحادثات المطولة “أعادت ​الثقة” بين الأحزاب الثلاثة.

ولم ​يدل قادة الأحزاب بتصريحات منفصلة، لكن مكتب رئيس الوزراء أكد ​أنهم سيشرحون الوضع بعد ​اجتماع مع بقية أعضاء الحكومة ‌ ⁠الثلاثاء.

ودفعت مناقشة حادة بشأن ضرائب الثروة الأسبوع الماضي الائتلاف إلى حالة من ​الاضطراب، إذ ​وضعت ⁠حزب (الديمقراطيين 66) الوسطي بزعامة يتين وحزب ​النداء المسيحي الديمقراطي ​في ⁠مواجهة شريكهما اليميني حزب الشعب من أجل الحرية ⁠والديمقراطية، ​الذي عارض اتفاقا ​أبرمه الحزبان الآخران مع المعارضة ​اليسارية.

المصدر: رويترز