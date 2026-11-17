قال مكتب رئيس الوزراء الهولندي روب يتين إن قادة الائتلاف الحاكم قرروا الاستمرار في حكومة الأقلية، بعد أربعة أيام من محادثات الأزمة. وأضاف المكتب أن المحادثات المطولة “أعادت الثقة” بين الأحزاب الثلاثة.
ولم يدل قادة الأحزاب بتصريحات منفصلة، لكن مكتب رئيس الوزراء أكد أنهم سيشرحون الوضع بعد اجتماع مع بقية أعضاء الحكومة الثلاثاء.
ودفعت مناقشة حادة بشأن ضرائب الثروة الأسبوع الماضي الائتلاف إلى حالة من الاضطراب، إذ وضعت حزب (الديمقراطيين 66) الوسطي بزعامة يتين وحزب النداء المسيحي الديمقراطي في مواجهة شريكهما اليميني حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية، الذي عارض اتفاقا أبرمه الحزبان الآخران مع المعارضة اليسارية.
المصدر: رويترز