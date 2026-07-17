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    عربي وإقليمي

    الكنيست الإسرائيلي يحلّ نفسه

    وافق الكنيست الإسرائيلي الـ25، برئاسة بنيامين نتنياهو، على حلّ نفسه في تصويت جرى في مقرّ البرلمان فجر اليوم الجمعة.

    وأيّد 62 عضواً من أعضاء الكنيست مشروع قانون تمويل الأحزاب، والذي تضمّن بندًا يقضي بتبكير موعد الانتخابات، كما تقرر إجراء انتخابات الكنيست المقبلة في 27 تشرين الأول.

    وجاء التصويت بعد ساعات من حالة من عدم اليقين بشأن تمرير قانون الحل، إثر خلاف بين رئيس حزب شاس أرييه درعي والمعارضة حول قانون تمويل الأحزاب وزيادة مخصصاتها المالية.

    وفي جلسة ليلية حافلة، صادق الكنيست أيضًا على قانون يؤجّل تقليص مدة الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي لمدة خمس سنوات، كما أقر قانون الاتصالات بأغلبية 53 عضو كنيست مقابل 48 معارضاً.

    المصدر: وكالة معا

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