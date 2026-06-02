الكنيست يصادق مبدئياً على مشروع حل نفسه والتوجه نحو انتخابات مبكرة

صادق الكنيست صباح اليوم على مشروع قانون يقضي بحل نفسه تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة، وذلك بمبادرة من الائتلاف الحكومي الذي يقوده رئيس حكومة الاحتلال Benjamin Netanyahu.

وحظي المشروع بتأييد 106 أعضاء من أصل 120، على أن يُحال إلى اللجنة المختصة لاستكمال مناقشته قبل عرضه على القراءتين الثانية والثالثة لإقراره بصورة نهائية.

وبحسب التقديرات، قد تُجرى الانتخابات المقبلة بين الثامن من أيلول والعشرين من تشرين الأول المقبلين، في ظل تصاعد الخلافات داخل الائتلاف الحاكم.

ويأتي التصويت بالتزامن مع ضغوط متزايدة يواجهها نتنياهو من الأحزاب الحريدية، التي تتهمه بعدم الالتزام بتعهداته المتعلقة بإقرار قانون يعفي طلاب المدارس الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية الإلزامية.

مراسلنا خالد الفقيه

المصدر: موقع المنار