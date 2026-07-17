تقرير مصور | بعلبك تودّع الشهيد جواد بشير نون في موكب حاشد

شيّع حزب الله وأهالي مدينة بعلبك والجوار الشهيد السعيد جواد بشير نون (أسد الله)، الذي ارتقى شهيداً دفاعاً عن لبنان وشعبه، في مأتم مهيب وحاشد شهد مشاركة شعبية وعلمائية واسعة.

وانطلقت مراسم التشييع من ساحة الشهداء في وسط المدينة، حيث سادت أجواء الفخر والاعتزاز بمسيرة الشهيد وتضحياته. وأدت ثلة من مجاهدي المقاومة قسم العهد والوفاء والبيعة على مواصلة طريق المقاومة والثبات في مواجهة التحديات.

وبعد الصلاة على الجثمان الطاهر، حُمل النعش على الأكف في موكب حاشد جاب شوارع المدينة، فيما رفع المشاركون الرايات والصور ورددوا الهتافات المؤكدة التمسك بخيار المقاومة والوفاء لنهج الشهداء.

واختُتمت مراسم التشييع في جبانة الشهداء في بعلبك، حيث ووري الشهيد الثرى إلى جانب رفاقه الذين سبقوه على طريق الجهاد والشهادة.