تعطل الملاحة في مضيق هرمز يرفع أسعار النفط



ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن كثفت الولايات المتحدة هجماتها ضد ايران مما عطل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز الحيوي.



وبحلول الساعة 01:18 بتوقيت غرينيتش، صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.25% إلى 85.28 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.3% إلى 79.98 دولار للبرميل، معوضة خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة.



وارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو 12% هذا الأسبوع، إذ يتجه خام “برنت” نحو تحقيق ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي، بينما يتجه الخام الأمريكي نحو تحقيق ثاني مكاسب أسبوعية.



وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أمس في فعالية نظمها مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن:”لا يزال أمن الإمدادات النفطية مسألة بالغة الأهمية. ‌يجب ⁠أن نشعر بالقلق، ويساورني القلق بالفعل، إذا لم تتحسن الأوضاع خلال الأسابيع القليلة المقبلة”.

المصدر: رويترز