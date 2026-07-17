النفط العراقية: تحميل النفط من الموانئ الجنوبية مستمر ونحقق بسقوط جسم غريب على إحدى الناقلات



أكدت وزارة النفط العراقية أنّ عمليات تحميل النفط من الموانئ الجنوبية مستمرة، نافيةً صحة الأخبار التي ادعت توقف التحميل هناك “بسبب سقوط مسيّرة على إحدى ناقلات النفط”.



كذلك، أوضحت وزارة النفط أنّ شركة التسويق “سومو” ما زالت تحقق في سقوط جسم غريب على إحدى الناقلات، مشيرةً إلى أن إعلان النتائج سيكون في حال اكتمال التحقيق.



وتعرّضت إحدى ناقلات النفط في محطة البصرة النفطية لحادث زُعم أنّه “اصطدام طائرة مسيّرة بها”، لكن ذلك “لم يتسبب في وقوع أضرار مادية أو اندلاع حريق”، وفق ما نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر.



وأضافت الوكالة أنّ السلطات سحبت الناقلة التي تعرّضت للحادث إلى خارج الميناء، إلى جانب ناقلة أخرى كانت راسية في الموقع، وذلك بوصفه “إجراءً احترازياً”.



وتجدر الإشارة إلى أنّ موانئ تصدير النفط العراقية الرئيسة تقع في جنوب البلاد، وتشكل المنفذ الرئيسي لصادرات العراق من الخام إلى الأسواق العالمية.

المصدر: الميادين