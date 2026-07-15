الشيخ أكرم الكعبي يطالب الحكومة العراقية بطرد الشركات الأمريكية المشبوهة

قال الأمين العام للمقاومة الإسلامية في العراق – حركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي إن رموز العراق والمقاومة المهندس وسليماني وغيرهما يشرفون الرأس العفن للأحمق قاتل الأطفال ترامب وكل حكومته المجرمة السيئة، فهؤلاء الفاسدون السراق لن يعيشوا بوهم سرقة نفط وخيرات العراق طويلاً سواء أكان ذلك بسرقات مباشرة كما يفعلون الآن وسابقاً، أم بغطاء الاستثمارات المشبوهة.

وأكد في بيان أنهم لن يتمكنوا من إخضاع العراق بأي صورة من الصور، فإن المقاومة الإسلامية ستبقى بالمرصاد وستطرد قواتهم من الأرض والسماء رغم أنوفهم، وستفشل كل أمانيهم ومؤامراتهم.

أضاف “من أجل حل مشكلة الشعب المهمة المتمثلة بأزمة الكهرباء التي كانت من عهد المقبور صدام الى اليوم كمشكلة دائمة، وقد أجمع على تشخيصها كل المختصين والفنيين وأثبتوا أن كل مشاكل الكهرباء كانت وما زالت بسبب الشركات الأمريكية الفاسدة التي تدير محطات توزيع الكهرباء منذ ٢٠٠٣ الى اليوم”.

وطالب الشيخ الكعبي الحكومة العراقية الحالية بطرد هذه الشركات المشبوهة واستبدالها بشركات رصينة وموثوقة، كخطوة أولى للبدء بمحاربة الفساد الأجنبي في العراق.

المصدر: موقع المنار