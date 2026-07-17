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    المتحـدث باسـم وزارة الصـحـة الإيـرانـيـة: ارتفاع عدد الشهداء في الاعتداءات الأمريكية إلى 38 شهيدًا وأكثر من 400 جريحاً

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