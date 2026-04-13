رئيس لجنة الأمن القوي في الكنيست يسخر من ترامب .. لا تثرثر

سخر رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست الصهيوني “تسفيكا فوغل” من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على خلفية تهديداته لإيران رغم سريان وقف إطلاق النار، داعياً إياه إلى “التوقف عن التهديد والتنفيذ إن أراد”.

وفي منشور عبر منصة “إكس”، كتب فوغل، القيادي في حزب “القوة اليهودية” بزعامة إيتمار بن غفير: “دونالد، إذا كان عليك أن تطلق النار، فأطلق، لا تثرثر”، مرفقاً تعليقه برمز ساخر، في إشارة إلى تصريحات ترمب بشأن إيران.

ويأتي هذا الموقف في أعقاب تهديدات أطلقها ترمب بفرض حصار بحري على السفن المتجهة إلى مضيق هرمز، واتهامه طهران بعدم الوفاء بالتزاماتها، مع تحذيرات باستخدام القوة.

وتندرج تصريحات فوغل في سياق تفاعل مسؤولين صهاينة مع التطورات السياسية والأمنية المتسارعة، وسط تبادل رسائل علنية بشأن مسار المواجهة مع إيران.

يُذكر أن المفاوضات بين طهران وواشنطن التي جرت في إسلام آباد انتهت دون التوصل إلى اتفاق، في وقت يتبادل فيه الطرفان الاتهامات بشأن مسؤولية تعثرها، وسط غموض حول إمكانية استئنافها خلال فترة الهدنة.

المصدر: وكالة الأناضول