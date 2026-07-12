الأحد   
   12 07 2026   
   27 محرم 1448   
   بيروت 01:06
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    الغارديان: أوروبا قد تذعن لإيران وتدفع رسوما للمرور عبر مضيق هرمز

      أفادت صحيفة “الغارديان” البريطانية بأن الدول الأوروبية لا تستبعد إمكانية دفع رسوم لضمان مرور السفن عبر مضيق هرمز، إذا كان ذلك طوعيا

      وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحرك الأوروبي يأتي كخطوة لضمان سلامة الملاحة في ظل التوترات الإقليمية.

      ووفقا لمعلومات الصحيفة، تعتقد العواصم الأوروبية أن دفع الرسوم يجب أن يكون طوعيا وأن تنظمه المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة.

      وتقترح أوروبا النظر في الوضع في مضيق ملقا كنموذج يُحتذى به؛ حيث إن عبور ذلك الشريان المائي لا يتطلب دفع رسوم، لكن الدول والشركات الخاصة تقدم مساهمات طوعية لصناديق خاصة تساعد الدول الساحلية على تعويض تكاليف دوريات الحراسة وتأمين السلامة البيئية فيه.

      ووفقا لصحيفة “الغارديان”، فقد وضعت سلطنة عمان هذا المقترح بالتعاون مع قانونيين بريطانيين.

      وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات العمانية مستعدة لإرسال خبرائها القانونيين إلى طهران لمناقشة الخطة بالتفصيل.

      المصدر: وكالة تاس الروسية

      مواضيع ذات صلة

      تقرير مصوّر | أجواء الحرم الرضوي عند مرقد الشهيد الإمام الخامنئي

      تقرير مصوّر | أجواء الحرم الرضوي عند مرقد الشهيد الإمام الخامنئي

      القائم بأعمال وزارة الدفاع الايرانية: إنتاجاتنا الدفاعية لم تتوقف وزدنا قدرة إنتاج الطائرات المسيّرة

      القائم بأعمال وزارة الدفاع الايرانية: إنتاجاتنا الدفاعية لم تتوقف وزدنا قدرة إنتاج الطائرات المسيّرة

      الغارديان: إيران تمتلك أوراق قوة أكبر بعد الحرب مع تراجع الاحتياطي النفطي الأميركي وتأثر الملاحة في هرمز

      الغارديان: إيران تمتلك أوراق قوة أكبر بعد الحرب مع تراجع الاحتياطي النفطي الأميركي وتأثر الملاحة في هرمز