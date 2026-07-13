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حرس الثورة الإسلامية: العمليات الحاسمة والقوية التي تنفذها القوات المسلحة الإيرانية وضعت الجيش الأمريكي في حالة من العجز
13-07-2026 09:28 صباحًا
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