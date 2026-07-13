إيران | تجدد العدوان الأمريكي على إيران واستهداف مواقع في محافظات عدة جنوب ووسط البلاد

أفادت مصادر إيرانية، فجر اليوم الاثنين، بتجدد الهجمات الأمريكية على إيران، وسط أنباء عن استهداف مواقع في عدد من المحافظات.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن نائب محافظ خوزستان قوله إن مواقع في مقاطعات الأهواز، وأوميدية، وماهشهر، وبهبهان، ودزفول، وأنديمشك، وعبادان، وشادكان، تعرضت لاستهداف أمريكي.

كما ذكرت مصادر إيرانية أن منطقة تقع خارج مدينة خنداب في محافظة مركزي وسط إيران، تعرضت لهجوم أمريكي، دون صدور معلومات فورية بشأن حجم الأضرار أو الخسائر.

وفي السياق، أفادت وكالة مهر الإيرانية نقلًا عن مصادر، بأن بعض الصواريخ التي استهدفت الأراضي الإيرانية أُطلقت من الكويت.

المصدر: وكالة يونيوز