الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوعين مع تراجع توقعات رفع …



استقرت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، قرب أعلى مستوى لها في أسبوعين، بعد أن أدى تقرير الوظائف الأميركي الذي صدر الأسبوع الماضي، والذي جاء أقل من المتوقع، إلى ‌تراجع طفيف في التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.



واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4175.02 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:28 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مكاسب أسبوعية تجاوزت 2% يوم الجمعة، عقب أربعة أسابيع متتالية من التراجع.



وارتفعت العقود الأميركية ⁠الآجلة للذهب تسليم أغسطس/ آب 1.5% لتصل إلى 4186.80 دولاراً للأوقية.



وقد أظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس تباطؤاً حاداً في نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو/حزيران، كما تم تعديل بيانات زيادة الوظائف في الشهرين السابقين بالخفض، ما يشير إلى تباطؤ سوق العمل ودفع الأسواق المالية إلى خفض توقعاتها بشأن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لسعر الفائدة في المدى القريب.



ووفقاً لأداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي، يرى المتعاملون الآن أن ‌احتمال ⁠رفع سعر الفائدة في أيلول/سبتمبر تبلغ نحو 55%، بانخفاض عن أكثر من 60% قبل صدور البيانات.



وستتجه أنظار المستثمرين في وقت لاحق من هذا ⁠الأسبوع على محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي عقد في 16و17 يونيو/ حزيران، وهو أول اجتماع لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وارش.



وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، واصلت الفضة في ⁠المعاملات الفورية مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي، مرتفعة بنسبة 0.1% إلى 62.4773 دولاراً للأوقية، بعدما سجلت في وقت سابق أعلى مستوى ⁠لها منذ 23 يونيو/ حزيران.



وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1645.05 دولاراً للأوقية، وزاد البلاديوم 0.1% إلى 1275.18 دولاراً للأوقية.



ويتجه المعدنان نحو تحقيق مكاسب يومية للمرة الرابعة على التوالي.

المصدر: رويترز