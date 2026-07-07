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    هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: ستُقام مراسم تشييع القائد الشهيد غدًا ابتداءً من الساعة السادسة صباحًا في النجف الأشرف ثم تُستكمل مراسم التشييع بعد الظهر في كربلاء المقدسة

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