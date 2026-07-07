هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: ستُقام مراسم تشييع القائد الشهيد غدًا ابتداءً من الساعة السادسة صباحًا في النجف الأشرف ثم تُستكمل مراسم التشييع بعد الظهر في كربلاء المقدسة