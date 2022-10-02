إعادة فتح المدارس الرسمية.. والتحديات التي تحيط بالقطاع التعليمي

في مقابلة مع الخط الساخن ضمن برنامج نهار جديد، أكد عضو لجنة التربية النيابية النائي د. إيهاب حمادة على أهمية إعادة فتح المدارس الرسمية في ظل كافة التحديات التي تحيط بالقطاع التعليمي.

أما د. حيدر إسماعيل عضو هيئة روابط التعليم، فتحدث عن معاناة الأستاذ في التعليم الرسمي، وعلّق على عملية تصحيح أجور ورواتب الاساتذة المتفرغين والمتعاقدين بمختلف مسمياتهم بالرغم من عدم إستفادة هؤلاء من بدلات النقل والمساعدات الإجتماعية والحوافز المقرّة بشكل منتظم.

في المقلب الآخر، فإن إعادة إنتظام القطاع التربوي وإنطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية يتطلب الكثير من الإجراءات والتدابير والخطوات، التي في حال لم تُنفذ ستعيق استمرارية العام الدراسي، وهذا ما اوضحة الأستاذ محمد إسماعيل مدير مدرسة برج البراجنة الخامسة الرسمية.

أما مطالب الأساتذة والعاملين والموظفين والأجراء في المدارس الرسمية لم تقتصر على تصحيح الاجور والبدلات المالية، هذا ما اوضحه احد الاجراء المصاب بالسرطان والذي يتعذر عليه دفع كلفة الإستشفاء.

وفيما يتعلق بإنطلاقة العام الدراسي في المدارس الرسمية ومشاركة كافة الجهات المعنية، يحذر النائب حمادة من خطورة تعثر هذه الإنطلاقة التي يربطها باستحقاقات مهمة اخرى تلي عملية فتح المدارس.

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المصدر: قناة المنار