شركة “دانكو” أوضحت سبب انفجار خزانات الوقود في مزبود: لا خسائر بشرية

أعلنت شركة “دانكو” في بيان لها الجمعة أن “الانفجار الذي حصل في خزانات الوقود في مزبود، كان نتيجة انفجار ناقلة محروقات معبأة بالبنزين تابعة للشركة متوقفة في المكان، جراء احتكاك كهربائي، والذي أدى إلى احتراق ناقلة أخرى محملة بالمايوه”.

وتابع البيان “قد أتى الحريق على الناقلتين بالكامل”، واضاف “هناك عامل كان بالقرب من المكان تعرض لحروق طفيفة، ولا خسائر بشرية”.

وشكرت الشركة “أبطال الدفاع المدني في المنطقة والمدير العام للدفاع المدني على سرعة تحركهم ومعالجتهم للموضوع وإطفاء النيران”، كما شكرت “شباب واهالي المنطقة على جهودهم ومسارعتهم للمساعدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام