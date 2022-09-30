وفد من حركة أمل زار “تجمع العلماء”: للوصول بالاستحقاقات الدستورية إلى خواتيمها الإيجابية

زار وفد من حركة أمل برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي الشيخ حسن المصري مقر “تجمع العلماء المسلمين”، وكان في استقباله رئيس الهيئة الإدارية الشيخ الدكتور حسان عبد الله وأعضاء الهيئة.

بعد اللقاء قال الشيخ المصري: “شرف كبير لنا أن نكون في هذه الدار العامرة، وزيارتهم واجبة أخلاقية وإنسانية ودينية وتشرفنا بلقائهم لنتباحث وإياهم في شؤون المسلمين في كل العالم وشجونهم وفي منطقتنا وخصوصا في لبنان، مرورا إلى الحالة العامة التي نحرص وإياهم على أن تكون من أروع ما أمكن وهي الوحدة الوطنية الجامعة في هذا البلد، لأنه بهذه الوحدة نستطيع أن نحل كل أمور البلد ومستعصياته”.

وأمل الشيخ المصري “بالوصول بالاستحقاقات الدستورية إلى خواتيمها الإيجابية لمصلحة لبنان واللبنانيين، مروراً بتشكيل الحكومة التي ندفع نحن وإياهم في اتجاهها للمحافظة على كرامة شعبنا وأهلنا ونزع فتيل الفقر والفاقة الموجودة في شارعنا اللبناني وخصوصا في مناطقنا”.

بدوره، قال الشيخ عبد الله “أكدنا ضرورة الانتهاء من الاستحقاق الرئاسي في الموعد الدستوري”، وتابع “نراهن على حكمة دولة الرئيس نبيه بري وسعيه بين الأطراف لتحصيل توافق يؤدي إلى إنتاج رئيس جمهورية يكون فيه مصلحة للبنان، ويحمل العناوين الأساسية التي تعطي لهذا البلد الحرية والسيادة والاستقلال الحقيقيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام