“الصحة العالمية”: وضع “كوفيد 19” أفضل من أي وقت مضى

أعلن تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية أن معدل الوفيات بسبب الإصابة بـ “كوفيد-19” انخفض كثيراً خلال الفترة الماضية، وأصبح الوضع حالياً أفضل من أي وقت مضى.

ويشير مدير المنظمة في مؤتمر صحافي مصغّر عقده في جنيف، إلى أنه مع ذلك، تحتاج البشرية إلى عدة أعوام للتغلب نهائياً على “كوفيد-19”.

وكان المدير العام كشف في 15 أيلول/ سبتمبر الحالي أن العالم لم يكن في أي وقت من الأوقات في وضع أفضل مما هو عليه الآن للقضاء على جائحة كوفيد-19، وحثّ الدول على مواصلة جهودها لمكافحة الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 6 ملايين نسمة.

وقال للصحافيين “لم نصل لذلك بعد، لكن النهاية تلوح في الأفق”.

و وفقاً لإحصائيات المنظمة، سجلّت في العالم خلال الفترة من 22 إلى 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي حوالى 9800 حالة وفاة بسبب “كوفيد-19”. والآن انخفض عدد الوفيات بسبب الفيروس التاجي المستجد خلال أسبوع في جميع مناطق العالم- في شرق البحر المتوسط بنسبة 46% وفي أفريقيا ومناطق غرب المحيط الهادئ بنسبة 27 %.

ويشير مدير المنظمة، إلى أن عدد الوفيات بسبب “كوفيد-19” لا تزيد عن 10 % من ذروتها في يناير عام 2021 ويقول “نحن في الوقت الحاضر في وضع أفضل من أي وقت مضى”.

ويضيف، ولكن مع ذلك “يستمر انتشار وتغيّر الفيروس التاجي المستجد، ما قد يؤدي إلى ظهور متحوّر منه أكثر خطورة”.

ووفقاً له هناك “بصيص من الضوء في نهاية النفق” في المعركة ضد “كوفيد-19”. ولكن أمام البشرية طريقا طويلة، والنفق لا يزال مظلماً مع الكثير من العقبات.

وتجدر الإشارة، إلى أن العدد الرسمي للمصابين بمرض “كوفيد-19” في العالم بلغ حتى الآن 613 مليون شخص توفي منهم 6.5 مليون.

المصدر: الميادين