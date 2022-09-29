“تجمع العلماء”: لتشكيل حكومة إنقاذ وطنية والاتفاق على اسم توافقي لرئاسة الجمهورية

قال “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان “على القوى السياسية القيام بسلسلة اتصالات بين بعضها البعض توصلاً الى اسم توافقي بين أكثرية تضمن وصول رئيس جديد للبلاد”.

وأضاف التجمع في بيان له الخميس “سيأتي إلى لبنان الأسبوع المقبل السمسار (الوسيط) الأميركي- الصهيوني عاموس هوكشتاين حاملاً معه، كما قيل، مشروعاً جديداً للترسيم، نأمل أن يتضمن موافقة العدو الصهيوني على العرض اللبناني وألا يتضمن أي فخاخ جديدة سواء تلك المتعلقة بخط الطفافات أو تعديل نقطة الترسيم الحدودي B1 لأن ذلك يعني إعادة الأمور إلى المربع الأول، ويفرض أن يكون هناك موقف لبناني موحد رافضاً لأي تعديلات تطاول السيادة اللبنانية على كامل أراضيها”.

ودعا التجمع الى “الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ وطنية بتنا في حاجة ماسة إليها لكون عدم وجود توافق على اسم لرئاسة الجمهورية واحتمال أن يمتد عدم التوافق هذا إلى ما بعد انتهاء ولاية فخامة الرئيس العماد ميشال عون، يدخل البلد في أزمة دستورية ناتجة من عدم إمكان حكومة تصريف الأعمال القيام بمهمات رئيس الجمهورية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام