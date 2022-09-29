لعمامرة يعرض مع السفير حسام زكي الجهود المبذولة لانجاح القمة العربية المقبلة في الجزائر

عرض وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في العاصمة الجزائر، مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، الجهود المبذولة لانجاح القمة العربية المقبلة، المقررة في الجزائر.

وناقش الجانبان، التنسيق المتواصل للجهود، التي تقو بها الأمانة العامة لجامعة العربية مع السلطات الجزائرية، وآخر الترتيبات لاستكمال إعداد القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر يومي الأوّل والثاني من ترين الثاني / نوفمبر المقبل.

وخلال اللقاء، أعرب السفير حسام زكي، عن امتنان أمانة الجامعة العربية لكل أجهزة الدولة الجزائرية، على ما تبذله من جهود وما سخرته من امكانيات وتسهيلات، وعن ارتياحه لما سجله والوفد المرافق له، من جاهزية مختلف المرافق التي ستحتضن القمة.

كما أشاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي بحرص السلطات الجزائرية على أدق التفاصيل التنظيمية واللوجستية، بما يضمن نجاح هذا الموعد الهام، منوها على وجه الخصوص بمبادرة الجزائر لأن تكون القمة ال31 “قمة بدون ورق”، وهو ما يعد سابقة في تاريخ اجتماعات جامعة الدول العربية.

المصدر: مواقع