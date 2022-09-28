بالفيديو| والد الشهيدين خازم يدعو لوحدة الصف والمقاومة في جنين

في أول ظهور له بعد استشهاد نجله عبد الرحمن، دعا والد الاستشهادي رعد خازم الاربعاء، الفصائل وأهالي مخيم جنين إلى “الوحدة الوطنية”، مخاطباً جميع من كانوا حوله بالقول “المخيم أمانة في اعناقكم”.

وفي رسالته للمقاومين قال والد الشهيد “ابقوا يداً واحدة ضد الاحتلال”. وعن الشهيد عبد الرحمن قال”قتلوا أبنائي ولكنهم ليسوا بقتلى فقتلانا بالجنة وقتلاهم بالنار”، “نحن كباقي العائلات التي تتعرض للملاحقة بعد استشهاد أبنائها ومستعدون لذلك ولن نهرب وصابرون”.

وشهد منزل الخازم عشرات الاقتحامات والمحاولات لاعتقاله هو وأبنائه، إلى أن شنّ الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء اقتحاماً واسعاً لمدينة جنين ومخيمها وحاصرت منزلاً يعود للشقيق الاستشهادي رعد وقتلت شقيقه عبد الرحمن، الذي زعم الاحتلال أنه “كان مسؤولاً عن عمليات إطلاق نار جرت مؤخراً على حاجز الجلمة”.

وسبق أن طارد الاحتلال شقيقه همام واعتقلته، كما قامت بنسف شقته بالمخيم.

#شاهد | والد الشــ..هيدين عبدالرحمن ورعد خازم: “قتلوا أبنائي ونحتسبهم عند الله شهداء، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا”. pic.twitter.com/qUyyDUXBpF — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 28, 2022

المصدر: مواقع فلسطينية