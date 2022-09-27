“تجمع العلماء”: للإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية إنقاذية

أكد “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان على “ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية إنقاذية”.

ودعا التجمع في بيان له الثلاثاء “الحكومة الى القيام بدورها وإن كانت حكومة تصريف أعمال في هذه الفترة، لمراقبة الأوضاع المتدهورة وملاحقة المحتكرين وتأمين السلع الضرورية من غذاء ودواء”، كما دعا “للاستعداد لمواكبة التطورات على صعيد ما يمكن أن يحصل بعد مجيء هوكشتاين حاملاً رد العدو الصهيوني على ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة”.

من جهة ثانية، استنكر التجمع “اقتحام قطعان المستوطنين المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال وإقامة طقوسهم اليهودية بنفخ البوق كخطوات استفزازية قابلها المرابطون في المسجد الأقصى بتشكيل دروع بشرية للحماية، فقامت قوات العدو الصهيوني بالاعتداء الوحشي عليهم خاصة على النساء المرابطات داخل المسجد الأقصى”، داعيا إلى “هبة جماهيرية تمنع العدو من تكرار محاولاته هذه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام