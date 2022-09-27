إعادة فتح الحدود بين فنزويلا وكولومبيا بعد 7 سنوات من الإغلاق – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 27 2022 - 13:48

إعادة فتح الحدود بين فنزويلا وكولومبيا بعد 7 سنوات من الإغلاق

منذ 55 mins 27 September، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة