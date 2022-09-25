فضل الله: لحكومة مكتملة الصلاحيات.. ولرئيس يعنيه البلد وحل أزماته

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله أن “البلد يحتاج إلى حكومة مكتملة الصلاحيات، وهناك الكثير من الخطوات أنجزت، وبقيت بعض التفاصيل التي يمكن بتفاهم فخامة رئيس الجمهورية مع دولة الرئيس المكلّف أن يتم حلها”، وتابع “ندعوهما إلى قطع الشوط الأخير وتجاوز الجزئيات البسيطة، لتكون لدينا حكومة كاملة الصلاحيات، تستطيع أن تدير المرحلة المقبلة، وتوفّر الأرضية اللازمة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي”.

وقال فضل الله الاحد “هناك مصلحة للبنانيين جميعاً في التلاقي والحوار من أجل أن يكون هناك رئيس جديد للجمهورية ينتخبه النواب بملء إرادتهم الوطنية، بعيداً عن تدخل السفارات وإملاءاتها”، وأضاف “نحن نريده أن يكون رئيساً وطنياً مؤمناً بالسيادة الوطنية ويدافع عنها، ولا يعطي أُذنه للوشوشات التي تأتي من هنا وهناك، وخصوصاً من السفارات، ولا يخضع إلاّ للدستور والقانون ولمنطق السيادة والمصلحة الوطنية، ولا تعنيه شنط الدولارات الإغرائية، بل يعنيه البلد وحل أزماته”.

وأكد فضل الله ان “حلَّ مشكلة الكهرباء في لبنان يفتح الباب أمام حلول حقيقية لبقية الأزمات التي تعصف بالبلد، لأنَّها تنعكس على المواطن مباشرة وعلى أوجه الحياة الاقتصادية المختلفة”، وتابع “ما نحتاج إليه قرار رسمي لبناني بتوقيع اتفاق مع الحكومة الإيرانية كي يستفيد جميع اللبنانيين من الهبة الإيرانية ومن عرض بناء معامل الكهرباء”.

ولفت فضل الله الى ان “هذه المساعدة التي طلبها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله واستجابت لها الجمهورية الاسلامية، هي جزء من طروحاتنا لحل الأزمة التي يعاني منها الشعب اللبناني”، وتابع ان “الناس تريد حلولا وسئمت من تسجيل المواقف والعرقلة وتعطيل المشاريع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام