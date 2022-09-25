“القومي” عزى بضحايا مركب طرطوس: توقيف المتاجرين بأرواح الناس ومحاكمتهم

تقدم عميد الإعلام في الحزب “السوري القومي الاجتماعي” في لبنان معن حمية “بالعزاء إلى أهالي وذوي الضحايا الذين قضوا نتيجة غرق قارب من قوارب الموت قبالة ساحل مدينة طرطوس السورية”، محملا “مسؤولية وفاة هذا العدد الكبير من أبناء شعبنا إلى القوى الاحتلالية والاستعمارية التي تحاصر بلادنا وإلى تجار الدم والأزمات الذين يدفعون بمن ضاقت بهم السبل إلى الهجرة غير الشرعية”.

ودعا حمية الى “وجوب توقيف المتاجرين بأرواح الناس، وإخضاعهم لمحاكمة عادلة ينالون بنتيجتها العقاب، مما يشكل رادعا لمن تسول له نفسه الدنيئة استرخاص أرواح الناس”، مشيدا “بمؤسسات الدولة كافة في الجمهورية العربية السورية، وبفرق الهلال الأحمر والغطاسين على ما بذلوه من جهود مضنية في سبيل إنقاذ حياة بعض المواطنين وانتشال جثامين العشرات ممن قضوا في الكارثة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام