رئيسة الوزراء الفرنسية تتوجه إلى ألمانيا في أول زيارة خارجية لها

أعلن مكتب رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أنها ستتوجه إلى ألمانيا يوم الخميس في أول زيارة خارجية لها منذ توليها منصبها، حيث سيستقبلها المستشار أولاف شولتس.

وستبحث بورن وشولتس “جدول الأعمال الثنائي قبل انعقاد مجلس الوزراء الفرنسي الألماني المقبل” في فرنسا نهاية أكتوبر، إضافة إلى “متابعة الالتزامات المشتركة في الإطار الأوروبي، وخصوصا التعاون في مجال الطاقة”، وفق مكتب رئيسة الحكومة الفرنسية.

وأضاف المصدر أن الزيارة “ستكون أيضا فرصة لإعادة تأكيد الدعم المستمر من فرنسا وألمانيا لأوكرانيا”.

وتأتي زيارة بورن إلى ألمانيا عشية اجتماع في بروكسل لوزراء الطاقة الأوروبيين الذين من المقرر أن يبحثوا إجراءات الطوارئ التي اقترحتها المفوضية الأوروبية لكبح أسعار الغاز والكهرباء المستمرة في التحليق، على خلفية العقوبات الغربية ضد روسيا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد زار ألمانيا في أول جولاته الخارجية بعد إعادة انتخابه في السابع من مايو.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية