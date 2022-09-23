ارتفاع عدد ضحايا مركب الموت قبالة طرطوس فوق السبعين

لا تزال اعمال البحث عن ضحايا المركبِ الذي غرق قبالة مدينة طرطوس السورية مستمرةً حتى اللحظةِ معَ اعلانِ السلطاتِ الصحيةِ في المدينةِ عن سحبِ اكثرَ من سبعينَ جثةً وانقاذِ نحوِ عشرينَ ناجياً تمَ نقلُهم الى المستشفياتِ لتلقي العلاجِ اللازم .

تفاصيل مع مراسلنا فادي منصور:

واعلن محافظ طرطوس عبد الحليم خليل عن التحضيرِ لعمليةِ تسليمِ جثثِ الضحايا إلى ذويهم بعدَ التعرفِ اليهم بينما اشارَ مديرُ صحةِ طرطوس أحمد عمار الى انَ بعض أهالي الضحايا جاؤوا من لبنانَ بالتنسيقِ معَ الصليبِ الأحمر اللبناني للتعرفِ الى ذويهم ليصارَ إلى تسليمِهم الجثثَ بحسَبِ الاصول.

وعلى الجانب اللبناني ، اعلن وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية عن التنسيق مع الهلال الأحمر السوري، للاتفاق على آلية لنقل جثامين الضحايا إلى الأراضي اللبنانية.

المصدر: موقع المنار