السلطات التونسية: غرق مركب يقل 15 مهاجرا قبالة السواحل التونسية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 8 2022 - 13:12

السلطات التونسية: غرق مركب يقل 15 مهاجرا قبالة السواحل التونسية

منذ 25 mins 8 November، 2022
أخبار موقع المنار

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