الاتحاد الأوروبي يدرس منح تأشيرات للمتهربين من التعبئة في روسيا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2022 - 15:34

الاتحاد الأوروبي يدرس منح تأشيرات للمتهربين من التعبئة في روسيا

منذ 29 mins 22 September، 2022
الاتحاد الاوروبي
أخبار دولية - دول اوروبية

رأت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا هيبر أنه “يجب على الاتحاد الأوروبي ضمان حق الدخول للمواطنين الروس الذين سيطلبون اللجوء تهربا من التعبئة الجزئية المقررة في روسيا”.

وردت المتحدثة على سؤال حول ما إذا كان يتعين على دول الاتحاد الأوروبي استقبال الفارين من العدالة في روسيا بسبب رفضهم للتعبئة، قائلة “تعتزم دول الاتحاد الأوروبي النظر في إمكانية إصدار تأشيرات إنسانية لهؤلاء الأشخاص. مراقبة وضبط حدود الاتحاد الأوروبي يتمان على أساس معايير الاتحاد الأوروبي، لكن الأمر متروك لكل دولة من الأعضاء لدراسة كل حالة على أساس فردي”.

وأشارت هيبر إلى أن مسألة منح اللجوء والحق في دخول دول الاتحاد الأوروبي، “تقع في نهاية المطاف ضمن اختصاص الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.

المصدر: روسيا اليوم

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