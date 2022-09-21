تقرير مصور | بوتين يستدعي 300 ألف جندي من الاحتياط

أَعلنَ الرئيسُ الروسيُّ فلاديمير بوتين التعبئةَ الجُزْئيَّةَ منْ قواتِ الاحتياط ومِمَّن يَمتلكونَ الخِبرةَ في القتال في إطارِ العمليةِ العسكريةِ المُستمِرَّةِ في أوكرانيا.

وفي خطوة تصعيدية تؤكّد استمرار روسيا في عمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق كامل أهدافها، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط ذات الخبرة القتالية، مؤكداً أن بلاده ستستخدم كل الوسائل المتاحة لمواجهة ما وصفها بالمساعي الغربية لتدميرها.

وزارة الدفاع الروسية أكّدت أن موسكو تمتلك موارد بشرية ضخمة للتعبئة الجزئية، مشيرة إلى أنها ستشمل ثلاثمئة ألف جندي احتياط.

إعلان التعبئة الجزئية في الجيش الروسي يأتي بينما تستعد جمهورتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون لتنظيم استفتاء شعبي حول الانضمام إلى روسيا بين الثالث والعشرين والسابع والعشرين من أيلول/سبتمبر الجاري.

وبحسب استطلاعات الرأي، فإنّ أكثر من تسعين في المئة من سكان دونيتسك ولوغانسك يرغبون بالانضمام إلى روسيا. كما يؤيد ثمانون في المئة من السكان في كل من زابوروجيه وخيرسون هذه الخطوة.

المصدر: المنار