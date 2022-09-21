البيت الأبيض: نتعامل بجدية مع تصريحات بوتين بشأن الأسلحة النووية ولا نرى حاجة لزيادة قوات الردع – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2022 - 19:00

البيت الأبيض: نتعامل بجدية مع تصريحات بوتين بشأن الأسلحة النووية ولا نرى حاجة لزيادة قوات الردع

منذ 3 ساعة 21 September، 2022
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