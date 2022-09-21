المركبات الشمسية لمواجهة شح المحروقات – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2022 - 15:22

المركبات الشمسية لمواجهة شح المحروقات

منذ 3 ساعة 21 September، 2022
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

المصدر: موقع المنار

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