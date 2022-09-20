الطقس في لبنان غدا غائم مع انخفاض اضافي في الحرارة وامطار محلية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئياً الى غائم مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة في الداخل ودون تعديل فوق الجبال و على الساحل، تهطل أمطار خفيفة في المناطق الشمالية والجنوبية اعتبارا من فترة بعد الظهر، مع رياح ناشطة تقارب 50 كلم/س، كما يستمر تشكل الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا ورطبة يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس خريفي متقلب حتى نهاية الاسبوع مع انخفاض في درجات الحرارة وامطار متفرقة.

معدل درجات الحرارة لشهر ايلول على الساحل بين 24 و32 درجة.

نحذر من خطر الانزلاق على الطرقات

– الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئياً يتحول مساءً إلى غائم بسحب ركامية منخفضة مع انخفاض في درجات الحرارة في الداخل ودون تعديل على الجبال وعلى الساحل، وتهطل أمطار خفيفة الى متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية الداخلية اعتبارا من الفترة المسائية كما يتوقع حدوث برق ورعد، ويتشكل الضباب على المرتفعات.

الاربعاء: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة في الداخل ودون تعديل فوق الجبال و على الساحل، تهطل أمطار خفيفة في المناطق الشمالية والجنوبية اعتبارا من فترة بعد الظهر، مع رياح ناشطة تقارب 50 كلم/س، كما يستمر تشكل الضباب على المرتفعات،

الخميس: غائم أجمالا مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة في الداخل ودون تعديل على الجبال و على الساحل ورياح ناشطة في المناطق الشمالية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم أجمالا دون تعديل في درجات الحرارة ورياح ناشطة في المناطق الشمالية مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات.

– الحرارة على الساحل من 24 الى 29 درجة، فوق الجبال من 14 الى 21 درجة، في الداخل من 15 الى 30 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 % .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام