معلومات المنار: إيران تبلغ الوفد اللبناني في طهران موافقتها على تزويد لبنان بـ600 ألف طن من الفيول مقسمة على 5 أشهر – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2022 - 10:40

معلومات المنار: إيران تبلغ الوفد اللبناني في طهران موافقتها على تزويد لبنان بـ600 ألف طن من الفيول مقسمة على 5 أشهر

منذ 34 mins 20 September، 2022
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