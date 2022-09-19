بعد إعادة تفعيله.. بدء مسار إعمار مرفأ بيروت

اعلن وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية بدء مسار التحضير لإعمار مرفأ بيروت، بعد ان جرت اعادة تفعيل المرفأ. وقال خلال لقائه معَ وفدٍ من البنك الدولي واستشاريين من الشركة الهولندية لاعدادِ دراسةٍ عن الموانىءِ اللبنانيةِ في خطةِ اعادةِ اعمارِ مرفأ بيروت “بعد تفعيل عمل المرفأ، بدأنا بمسار التحضير لإعادة الإعمار الذي تؤدي الى زيادة الإيرادات وتحسين الخدمات وايجاد خدمات جديدة نستطيع عبرها منافسة المرافئ على ساحل شرق البحر المتوسط”، معلنا انه “خلال اسبوع سيتم الإنتهاء من الدراسة التي تحدد الرؤية لمهمات المرافئ اللبنانية لفترة طويلة، كذلك تم الإنتهاء من اعداد الإطار القانوني الجديد للمرافئ اللبنانية كافة، والذي أصبح جاهزاً للإقرار ضمن الأطر الدستورية المنصوص عليها قانوناً، بحيث تكون البنى التحتية ملكاً للدولة، انما التشغيل من الممكن ان يتولاه القطاع الخاص”، مشيراً الى “بقاء العمل على خطة إعادة إعمار المرفأ”.

وتحدث عن “الرؤية الأساسية للخطة التي ترتكز على توزيع المساحات في المرفأ، بحسب نوع الخدمة التي ستقدم، بحيث يكون لكل منها دفتر شروط خاص بها”، مؤكداً أن “اعادة اعمار المرفأ لن تكون لمصلحة شركة واحدة، انما سيكون هناك عدة شركات متخصصة تتنافس وفقاً لعدة دفاتر شروط تعنى بنوع الخدمة كالسياحة والشحن وغيرها، الأمر الذي يفتح المنافسة بين الشركات المتخصصة”.

المصدر: قناة المنار