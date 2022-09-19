مقتل أكثر من 200 جندي اوكراني في مناطق نيكولايفكا وسفيرسك وتوريتسك.. وقصف اوكراني يوقع 15 قتيلاً في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قضت على أكثر من 200 حندي أوكراني في مناطق نيكولايفكا وسفيرسك وتوريتسك. وفي البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أعلنت الأخيرة ما يلي:

-قضت القوات المسلحة الروسية على أكثر من 200 جندي أوكراني في منطقة زايتسيف ونيكولايفكا وسفيرسك وتوريتسك.

-في زابوروجيه، دمرت القوات الجوية الروسية المستودعات في مصنع إيسكرا والتي تقوم بصيانة أنظمة إطلاق الصواريخ الأمريكية هيمارس.

-قضت القوات الروسية على أكثر من 40 جنديا من لوائين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي خيرسون ودنيبروبتروفسك خلال الـ24 ساعة الماضية.

-تمت تصفية أكثر من 70 مسلحا وتدمير 4 عربات مصفحة، إثر استهداف القوات الروسية لواءين من القوات المسلحة الأوكرانية ونقطة انتشار للكتيبة المتطرفة “كارباتيان سيش”في زابوروجيه

-أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 14 مسيرة، وصاروخين من طراز HARM واعترضت 24 صاروخا من نوع Alder و HIMARS MLRS.

-أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز Su-25 بالقرب من قرية ألكساندرفكا بمنطقة خيرسون.

من جهة ثانية، قُتل 15 شخصاً نتيجة لقصف القوات الأوكرانية لميدان “مفوضي باكو” بحي كويبيشيف في مدينة دونيتسك، حسبما أفاد موقع “روسيا اليوم”. وكانت القوات الأوكرانية قد استهدفت المدنيين بقذيفة عيار 155 ملم (بمواصفات “الناتو)، إذ تسبب انفجار القذيفة في تشظي جثث المدنيين لمئات الأمتار.

وقد أعلن عمدة المدينة أليكسي كولمزين، البيانات الأولية لحصيلة القتلى، بينما يجري الآن تحديد عدد الجرحى.

المصدر: روسيا اليوم